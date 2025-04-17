Стало известно, где в Уфе появятся платные парковки

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев подписал постановление, утверждающее адресный перечень муниципальных платных парковок на дорогах общего пользования. В список вошли 1188 парковочных мест, расположенных на девяти центральных улицах города.
Платные парковочные места появятся:
— на улице Карла Маркса (от ул. Заки Валиди до Достоевского) — 200 мест;
— на улице Пушкина (от Аксакова до Новомостовой) — 193 места;
— на улице Коммунистической (от Аксакова до Дорофеева) — 176 мест;
— на улице Чернышевского (от Гоголя до Цюрупы) — 169 мест;
— на улице Мустая Карима — 152 места;
— на улице Ленина — 143 места;
— на улице Кирова — 79 мест;
— на улице Достоевского — 53 места;
— на улице Октябрьской революции — 24 места.
Документом также утверждены границы каждой парковочной зоны. Полноценный запуск системы запланирован на июнь 2025 года. Его ключевые особенности:
— не менее 10% мест — для маломобильных граждан;
— стоимость — 40 рублей в час;
— оплата через мобильное приложение, сайт, SMS и банкоматы.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.