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Стало известно, где в Уфе появятся платные парковки

В Уфе утвердили перечень из 1188 платных парковок.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев подписал постановление, утверждающее адресный перечень муниципальных платных парковок на дорогах общего пользования. В список вошли 1188 парковочных мест, расположенных на девяти центральных улицах города.

Платные парковочные места появятся:

— на улице Карла Маркса (от ул. Заки Валиди до Достоевского) — 200 мест;

— на улице Пушкина (от Аксакова до Новомостовой) — 193 места;

— на улице Коммунистической (от Аксакова до Дорофеева) — 176 мест;

— на улице Чернышевского (от Гоголя до Цюрупы) — 169 мест;

— на улице Мустая Карима — 152 места;

— на улице Ленина — 143 места;

— на улице Кирова — 79 мест;

— на улице Достоевского — 53 места;

— на улице Октябрьской революции — 24 места.

Документом также утверждены границы каждой парковочной зоны. Полноценный запуск системы запланирован на июнь 2025 года. Его ключевые особенности:

— не менее 10% мест — для маломобильных граждан;

— стоимость — 40 рублей в час;

— оплата через мобильное приложение, сайт, SMS и банкоматы.

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