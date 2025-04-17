Терешкова рассказала о конфликте из-за парковки в Новосибирске

Директор Новосибирской филармонии Анна Терешкова на «Медиафоруме» раскрыла детали конфликта, возникшего при создании Нарымского сквера на месте бывшей парковки у здания цирка. По ее словам, инициаторам проекта пришлось столкнуться с серьезным сопротивлением от тех, кто не хотел терять удобную парковку в центре города.
«Я вспоминаю, как нас мочили. Потому что было невыгодно убирать парковку. Потому что было приятно приехать в ресторан и пройти пять метров. А то, что надо было пройти всего лишь 100 метров через сквер — это гораздо дороже», — объяснила Терешкова причины конфликта.
Несмотря на сопротивление, создателям сквера удалось отстоять проект, найдя компромиссное решение. Нарымский сквер сегодня является популярным местом отдыха горожан, демонстрируя, что зеленные зоны могут быть важнее парковочных мест в центре мегаполиса.