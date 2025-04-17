Терешкова рассказала о конфликте из-за парковки в Новосибирске

«Я вспоминаю, как нас мочили. Потому что было невыгодно убирать парковку. Потому что было приятно приехать в ресторан и пройти пять метров. А то, что надо было пройти всего лишь 100 метров через сквер — это гораздо дороже», — объяснила Терешкова причины конфликта.