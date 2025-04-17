Платную парковку могут ввести у Балтийского вокзала

О том, что цену платной парковки могут поставить в зависимость от ее загруженности в конкретном месте, комитет уже говорил. Позже стало известно, что для этого будут менять методику: в формулу расчета тарифа включат коэффициенты загруженности. Для этого платную зону будут предварительно мониторить. По расчетам «Фонтанки», цена может составить от 75 рублей в час до 270, если базовый тариф будет выбран минимальным, и от 105 рублей до 378 рублей — если максимальным.