Платную парковку могут ввести у Балтийского вокзала

О проработке вопроса глава комтранса Валентин Енокаев рассказал 17 апреля в интервью РБК. «Наша стратегия проста — везде, где загруженность улиц высокая, где машины стоят вторым рядом — там есть потенциал появления платной парковки. Например, в районе Балтийского вокзала мы изучаем целесообразность введения зоны платной парковки. Но мы пока этого не делаем, опять же, взвешиваем, чтобы это были не точечные какие-то изменения, а более комплексные, чтобы и жителям эти изменения было проще объяснить», — сообщил он.
«Фонтанка» рассказывала о стратегии расширения платной зоны, которая содержится в комплексной схеме по организации дорожного движения. Сначала — в южную часть Выборгского района, затем — в южную часть Адмиралтейского за Обводный канал, а также в северные части Московского и Фрунзенского районов. Енокаев в интервью «Фонтанке» подчеркивал, что это не самоцель: «Мы анализируем статистику, прорабатываем различные варианты мероприятий по упорядочиванию и снижению трафика в перегруженных личным автотранспортом локациях. Например, к нам есть запрос по поводу Пушкина и Кронштадта».
Кроме того, Енокаев подтвердил РБК, что могут быть тарифные изменения в платной зоне. «Есть участки, где автомобили регулярно встают вторым рядом, — и вроде платная парковка есть, а свободных мест все равно нет. Ситуацию осложняет достаточно большая категория льготников — многодетные семьи, электромобили. Там напрашивается изменение тарификации — как это уже делается в Москве».
О том, что цену платной парковки могут поставить в зависимость от ее загруженности в конкретном месте, комитет уже говорил. Позже стало известно, что для этого будут менять методику: в формулу расчета тарифа включат коэффициенты загруженности. Для этого платную зону будут предварительно мониторить. По расчетам «Фонтанки», цена может составить от 75 рублей в час до 270, если базовый тариф будет выбран минимальным, и от 105 рублей до 378 рублей — если максимальным.