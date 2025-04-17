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В Дзержинском районе Новосибирска без света остались более 300 домов

Второе масштабное отключение за день.

Источник: Комсомольская правда

Ранним утром 17 апреля в Дзержинском районе Новосибирска произошло масштабное отключение электроэнергии, затронувшее жителей тринадцати улиц.

Согласно данным муниципального портала «Мой Новосибирск», без электроснабжения остались дома на улицах Потемкина, Грекова, Дежнева, Верещагина, 1-я Юргинская, Авиационная, Волжская, Калужская, Волочаевская, Липецкая, Карбышева, Юрия Смирнова и Новороссийская.

По информации интерактивной карты отключений, перебои с электричеством затронули не менее 313 зданий, преимущественно частных домовладений.

Власти пояснили, что отключения связаны с плановыми ремонтными работами на электросетях, необходимыми для повышения надежности энергоснабжения района.

Напомним, что накануне такая же участь постигла жителей Калининского района мегаполиса.