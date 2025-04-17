В Казахстане открылся первый банк грудного молока

Теперь мамы, даже находясь вдали от ребенка, могут сцеживать молоко в стерильных условиях, передавать его в банк, где оно будет храниться охлажденным или замороженным до момента кормления. Это позволяет не только обеспечить младенца необходимым питанием, но и поддержать лактацию, снизить уровень стресса у женщины и сохранить связь между мамой и малышом.