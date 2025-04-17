Омская область ищет учёных для борьбы со смертельной инфекцией

Омская область начала работу над проектом, который направлен на борьбу с лейкозом крупного рогатого скота (КРС). В частности, 16 апреля на портале госзакупок появилась заявка на выполнение научного исследования, связанного с разработкой метода неспецифической профилактики лейкозной инфекции среди молодняка. Стоимость проекта составляет 1,6 млн рублей.
Согласно документации, учёные, которые займутся исследованием, должны будут работать с как минимум двумя сельхозтоваропроизводителями региона, которые занимаются разведением молочного КРС. При этом исследование ограничивается территорией Омской области, и требования к выбору районов не предъявляются.
В техническом задании изложены подробные требования к исследованию. Так, учёным предстоит провести зоогигиенический анализ условий содержания животных, оценить микроклимат в помещениях, проверить системы водоснабжения, навозоудаления и другие факторы, которые могут повлиять на здоровье скота. Помимо этого, специалисты должны будут скорректировать питание животных, если потребуется, и проанализировать структуру стада по различным параметрам, таким как возраст, молочная продуктивность и воспроизводственные характеристики.
Также в рамках работы необходимо будет провести испытания противолейкозных препаратов на основе бетулина. Результатом испытаний должно стать выявление наиболее эффективных соединений, которые впоследствии будут опробованы на молодняке. Для эксперимента животные будут разделены на две группы, одна из которых получит препараты, а другая — нет.
Лейкоз КРС — это опасная инфекционная болезнь, вызываемая вирусом, который атакует иммунную систему животных, что может привести к их гибели. Болезнь длительное время может протекать бессимптомно, но в итоге вызывает лимфоцитоз и образование опухолей. Заболевание входит в список особо опасных болезней, и в случае его выявления вводится карантин.