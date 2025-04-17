Омская область ищет учёных для борьбы со смертельной инфекцией

Также в рамках работы необходимо будет провести испытания противолейкозных препаратов на основе бетулина. Результатом испытаний должно стать выявление наиболее эффективных соединений, которые впоследствии будут опробованы на молодняке. Для эксперимента животные будут разделены на две группы, одна из которых получит препараты, а другая — нет.