Вокзалы наших городов

Нет ныне этих вокзалов. Немецкие оккупанты превратили их в руины. Около 300 крупнейших вокзалов на освобожденной советской земле предстоит восстановить и реконструировать в ближайшие годы. В то же время необходимо возродить несколько сот вокзалов на более мелких станциях.