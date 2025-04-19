Вокзалы наших городов

Кто из москвичей не помнит эти красивые и просторные вокзалы, которые лежали на пути к местам отдыха трудящихся — в Крым, на Кавказ.
Нет ныне этих вокзалов. Немецкие оккупанты превратили их в руины. Около 300 крупнейших вокзалов на освобожденной советской земле предстоит восстановить и реконструировать в ближайшие годы. В то же время необходимо возродить несколько сот вокзалов на более мелких станциях.
Заместитель начальника Союзтранспроекта НКПС архитектор Б. Виленский рассказал нашему сотруднику:
Около ста крупнейших зодчих работают над проектами восстановления и постройки новых вокзалов. B наших проектно-архитектурных мастерских — в Москве, Ленинграде, Харькове и Киеве — уже разработаны десятки проектов. Начато сооружение вокзалов во Львове, Днепропетровске, Полтаве, Кременчуге. В Курске и Армавире стройки будут вестись с участием населения — рабочих и служащих заводов, колхозников
и т. д.
Группа, руководимая лауреатом Сталинской премии архитектором Душкиным, заканчивает проекты вокзалов Севастополя и Симферополя. Над проектом Одесского вокзала работает архитектор Виленский, над вокзалом Волховстроя — архитектор Хилькевич, Смоленска — архитектор Мезенцев
Проектирование вокзалов подчинено общей планировке восстанавливаемых городов. Так, например, проект вокзала в Смоленске консультировал действительный член Академии архитектуры Гольц — автор новой планировки города, a проект вокзала в Кишиневе — академик Щусев, который руководит всей планировкой столицы Молдавии.
НКПС вместе с Комитетом по делам архитектуры проводит закрытые конкурсы на составление проектов зданий вокзалов Харькова, Днепропетровска, Киева, Сталинграда, Минеральных Вод. Многие архитекторы получили задание также в порядке закрытого конкурса на оборудование вокзалов мебелью, арматурой.
Естественно, что авторы должны в первую очередь заботиться о создании максимальных удобств для пассажиров.
В скульптуре, живописи и архитектуре нового вокзала Курска отразится героическая битва Красной армии за этот город. Для строительства используется местный материал — красный и белый кирпич.
Архитектор Чупрына, проектируя вокзал в Кишиневе, использует для архитектурного оформления здания национальный орнамент.
Над проектами вокзала в Киеве по закрытому конкурсу сейчас работают три бригады. Две бригады возглавляют москвичи — архитектор Яковлев (автор станции метро «Сокол») и архитектор Андреев. Третью бригаду возглавляет архитектор Домашенко, по проекту которого уже сооружается вокзал во Львове.
Одновременно с проектированием зданий вокзалов архитекторы работают также над проектами привокзальных построек: жилых домов, клубов, яслей и других бытовых учреждений железнодорожников.
— Вокзалы — ворота наших городов — должны быть красивыми и удобными, — говорит Виленский.
Восстанавливая разрушенные оккупантами железнодорожные строения, мы обязаны добиться, чтобы их внешний вид и внутреннее устройство соответствовали высоким требованиям современной техники и культуры нашего народа.