Калининградские операторы единогласно снизили скорость электросамокатов

«По нашей статистике, большинство пользователей и так ездит по тротуарам со средней скоростью 17−20 км/ч, поэтому нововведение не скажется на продолжительности поездки. В течение месяца мы будем смотреть, как эта мера повлияет на аварийность», — заявили в МТС Юрент.