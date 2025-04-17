Калининградские операторы единогласно снизили скорость электросамокатов. Об этом сообщает пресс-служба Whoosh.
«По нашей статистике, большинство пользователей и так ездит по тротуарам со средней скоростью 17−20 км/ч, поэтому нововведение не скажется на продолжительности поездки. В течение месяца мы будем смотреть, как эта мера повлияет на аварийность», — заявили в МТС Юрент.
В Whoosh уточнили, что ограничение внедрят в IoT-модули, установленные в каждом самокате, поэтому разогнаться больше положенного не получится технически.
Замедлить скорость электросамокатов в Калининграде летом 2024 года предлагали в правительстве области.