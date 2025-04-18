В воздухе над Земландским полуостровом / 18 апреля 1945 г

B фанерном домике командира полка тесно и шумно. Утро только началось, но группа Героя Советского Союза капитана Миронова уже вернулась с задания, и командир ее докладывает о результатах бомбежки. Немцы укрепились на высотке у побережья Балтийского моря. Стянув туда несколько артиллерийских батарей, фашисты вели огонь по наступающей пехоте. Миронов повел свою восьмерку в атаку. Орудия были тщательно замаскированы, немцы притихли. Били только зенитки. Летчики прицельным бомбометанием подавили зенитные орудия и, снизившись до ста метров, нашли замаскированные пушки. Летчики сделали 5 заходов, и от пушек остались лишь металлические обломки. Вражеское сопротивление было сломлено, и через несколько минут пехотинцы ворвались на высотку и вышли на побережье.