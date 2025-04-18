В воздухе над Земландским полуостровом / 18 апреля 1945 г

B фанерном домике командира полка тесно и шумно. Утро только началось, но группа Героя Советского Союза капитана Миронова уже вернулась с задания, и командир ее докладывает о результатах бомбежки. Немцы укрепились на высотке у побережья Балтийского моря. Стянув туда несколько артиллерийских батарей, фашисты вели огонь по наступающей пехоте. Миронов повел свою восьмерку в атаку. Орудия были тщательно замаскированы, немцы притихли. Били только зенитки. Летчики прицельным бомбометанием подавили зенитные орудия и, снизившись до ста метров, нашли замаскированные пушки. Летчики сделали 5 заходов, и от пушек остались лишь металлические обломки. Вражеское сопротивление было сломлено, и через несколько минут пехотинцы ворвались на высотку и вышли на побережье.
Командир полка, выслушав рапорт капитана Миронова, сказал:
— Хорошо. Сейчас пойдете на новое задание.
И подполковник подозвал Миронова к карте.
Вслед за Мироновым к командиру полка явился только что прилетевший с боевого задания старший лейтенант Мотков.
— Товарищ подполковник, задание выполнено, — доложил он.
Мотков подавил огонь артиллерийской батареи и разбомбил автоколонну, направлявшуюся c полуострова к косе Фриш Нерунг. Этот невысокий, коренастый человек отличается сильной волей. На днях погода вдруг круто изменилась: холодный ветер принес снегопад. С моря надвинулся туман.
И вот в такую нелетную погоду командир полка вызвал к себе Моткова и сказал:
— Погода плохая, но время не ждет, наступление идет, и пехотинцы требуют от нас помощи.
Через десять минут машины Моткова и двух его учеников — лейтенанта Бондаренко и младшего лейтенанта Горошанского — шли штурмовать скопление немецких танков. Видимость была настолько незначительной, что летчикам приходилось временами вести бомбометание с высоты 20−30 метров.
Сегодня Мотков со своей эскадрильей сокрушал гитлеровцев, засевших в дотах на побережье Балтийского моря. Моткову радировали:
— Отлично, повторите!
Штурмовики разворачивались и делали новый заход.
Наша авиация непрерывно действует над Земландским полуостровом. «Мессершмитты» и «Фокке-Вульфы» избегают открытого боя. Вместе с наземными войсками наша авиация сокрушает последние укрепления немцев на полуострове.