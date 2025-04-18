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В воздухе над Земландским полуостровом / 18 апреля 1945 г

На Земландском полуострове стоит хорошая солнечная погода. В ясном небе не смолкает гул авиационных моторов. Несколько партий штурмовиков атакуют цели, другие только подходят к линии фронта, третьи возвращаются на аэродромы и летные площадки за новым бомбовым грузом.

Источник: Вечерняя Москва

B фанерном домике командира полка тесно и шумно. Утро только началось, но группа Героя Советского Союза капитана Миронова уже вернулась с задания, и командир ее докладывает о результатах бомбежки. Немцы укрепились на высотке у побережья Балтийского моря. Стянув туда несколько артиллерийских батарей, фашисты вели огонь по наступающей пехоте. Миронов повел свою восьмерку в атаку. Орудия были тщательно замаскированы, немцы притихли. Били только зенитки. Летчики прицельным бомбометанием подавили зенитные орудия и, снизившись до ста метров, нашли замаскированные пушки. Летчики сделали 5 заходов, и от пушек остались лишь металлические обломки. Вражеское сопротивление было сломлено, и через несколько минут пехотинцы ворвались на высотку и вышли на побережье.

Командир полка, выслушав рапорт капитана Миронова, сказал:

— Хорошо. Сейчас пойдете на новое задание.

И подполковник подозвал Миронова к карте.

Получив задание уничтожить танковую засаду врага, 8 штурмовиков оторвались от зеленого поля площадки и взмыли в воздух.

Вслед за Мироновым к командиру полка явился только что прилетевший с боевого задания старший лейтенант Мотков.

— Товарищ подполковник, задание выполнено, — доложил он.

Мотков подавил огонь артиллерийской батареи и разбомбил автоколонну, направлявшуюся c полуострова к косе Фриш Нерунг. Этот невысокий, коренастый человек отличается сильной волей. На днях погода вдруг круто изменилась: холодный ветер принес снегопад. С моря надвинулся туман.

И вот в такую нелетную погоду командир полка вызвал к себе Моткова и сказал:

— Погода плохая, но время не ждет, наступление идет, и пехотинцы требуют от нас помощи.

Через десять минут машины Моткова и двух его учеников — лейтенанта Бондаренко и младшего лейтенанта Горошанского — шли штурмовать скопление немецких танков. Видимость была настолько незначительной, что летчикам приходилось временами вести бомбометание с высоты 20−30 метров.

Несмотря на это, задание было выполнено блестяще. С помощью летчиков пехотинцы ликвидировали танковую группу противника в лесу и успешно продолжали наступление.

Сегодня Мотков со своей эскадрильей сокрушал гитлеровцев, засевших в дотах на побережье Балтийского моря. Моткову радировали:

— Отлично, повторите!

Штурмовики разворачивались и делали новый заход.

Наша авиация непрерывно действует над Земландским полуостровом. «Мессершмитты» и «Фокке-Вульфы» избегают открытого боя. Вместе с наземными войсками наша авиация сокрушает последние укрепления немцев на полуострове.