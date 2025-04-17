В Воронеже хотят построить новый корпус тубдиспансера

В Воронежской области хотят построить новый корпус для Воронежского областного клинического противотуберкулезного диспансера имени Похвисневой. Здание может появиться на земельном участке площадью около 12,8 гектаров на улице Тепличная, 1.
Для включения объекта в федеральную адресную инвестиционную программу воронежский минздрав несколько раз подавал заявки в федеральное министерство.
Также в этом году регион обратился с просьбой о включении проекта в Реестр объектов капитального строительства для привлечения финансирования из федеральной казны. Ориентировочная стоимость строительства около 1,5 миллиарда рублей.