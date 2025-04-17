Айдар Багаутдинов назначен врио главврача РКБ

Багаутдинов — опытный специалист с впечатляющей профессиональной биографией. Выпускник Казанского медицинского университета, он прошел стажировки в знаменитой клинике Мейо (США) и президентскую программу подготовки управленческих кадров. Его карьера началась с должности врача-рентгенолога, а последние шесть лет он занимал руководящие позиции в РКБ.