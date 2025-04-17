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Айдар Багаутдинов назначен врио главврача РКБ

В Республиканской клинической больнице произошла смена руководства.

Источник: Мэрия Казани

На должность временно исполняющего обязанности главного врача назначен Айдар Багаутдинов, ранее занимавший пост заместителя по поликлинической работе. Представление нового руководителя коллективу состоялось на закрытом совещании с участием министра здравоохранения Татарстана.

Багаутдинов — опытный специалист с впечатляющей профессиональной биографией. Выпускник Казанского медицинского университета, он прошел стажировки в знаменитой клинике Мейо (США) и президентскую программу подготовки управленческих кадров. Его карьера началась с должности врача-рентгенолога, а последние шесть лет он занимал руководящие позиции в РКБ.

Назначение последовало за уходом прежнего главврача Рафаэля Шавалиева, получившего повышение в федеральном Минздраве. Коллеги отмечают, что Багаутдинов хорошо знаком со всеми процессами в крупнейшем медицинском учреждении республики, что должно обеспечить плавный переходный период.

Напомним, И.о. ректора КГАУ стал экс-глава Арского района Ильшат Нуриев.