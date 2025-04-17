Айдар Багаутдинов назначен врио главврача РКБ

На должность временно исполняющего обязанности главного врача назначен Айдар Багаутдинов, ранее занимавший пост заместителя по поликлинической работе. Представление нового руководителя коллективу состоялось на закрытом совещании с участием министра здравоохранения Татарстана.
Багаутдинов — опытный специалист с впечатляющей профессиональной биографией. Выпускник Казанского медицинского университета, он прошел стажировки в знаменитой клинике Мейо (США) и президентскую программу подготовки управленческих кадров. Его карьера началась с должности врача-рентгенолога, а последние шесть лет он занимал руководящие позиции в РКБ.
Назначение последовало за уходом прежнего главврача Рафаэля Шавалиева, получившего повышение в федеральном Минздраве. Коллеги отмечают, что Багаутдинов хорошо знаком со всеми процессами в крупнейшем медицинском учреждении республики, что должно обеспечить плавный переходный период.
Напомним, И.о. ректора КГАУ стал экс-глава Арского района Ильшат Нуриев.