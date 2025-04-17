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Роспотребнадзор закрыл медицинский центр в Набережных Челнах из-за санитарных нарушений

Медицинский центр «Феникс» в Набережных Челнах закрыли из-за грубых нарушений санитарно-эпидемиологических требований.

Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

Кабинет врача-нарколога перепланировали в зал лечебной физкультуры, установили тренажеры, спортивный инвентарь, добавили душевые за счет уменьшения площади процедурного кабинета. Возле душевых поддонов отсутствовали держатели для душевых леек.

Также в центре не проводилась дезинфекция медицинских отходов, а сотрудники не прошли медосмотр.

На юридическое лицо составили административные протоколы. Суд принял решение медицинский центр на 60 суток. Клиника опечатана.