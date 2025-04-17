Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

До +29°С ожидается в Беларуси 18 апреля

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 29 градусов тепла ожидается в Беларуси 18 апреля. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +12° 4 м/с 35% 765 мм рт. ст. +9°
Источник: БелТА

В пятницу будет небольшая облачность и без осадков. Ветер прогнозируется южный 4−9 м/с, днем местами порывами до 12 м/с.

Температура воздуха ночью составит 8−14 градусов выше нуля, по западу — до плюс 16. Днем будет 23−29 градусов тепла.