До +29°С ожидается в Беларуси 18 апреля

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 29 градусов тепла ожидается в Беларуси 18 апреля. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.