До +29°С ожидается в Беларуси 18 апреля

В пятницу будет небольшая облачность и без осадков. Ветер прогнозируется южный 4−9 м/с, днем местами порывами до 12 м/с.
Температура воздуха ночью составит 8−14 градусов выше нуля, по западу — до плюс 16. Днем будет 23−29 градусов тепла.
17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 29 градусов тепла ожидается в Беларуси 18 апреля. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В пятницу будет небольшая облачность и без осадков. Ветер прогнозируется южный 4−9 м/с, днем местами порывами до 12 м/с.
Температура воздуха ночью составит 8−14 градусов выше нуля, по западу — до плюс 16. Днем будет 23−29 градусов тепла.