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Власти Калининграда не знают, когда будут ремонтировать улицу Менделеева

Власти Калининграда заявили, что на улице Менделеева запланирован ремонт, однако сроки работ пока не определены.

В комментариях на странице губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте» одна из жительниц города пожаловалась, что ремонт на Менделеева так и не провели. Представители администрации отметили, что на территории 11 февраля провели обследование.

Также пользовательнице рассказали, что сроки проведения ремонта зависят от выделения средств и разработки проекта.

Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что калининградские специалисты принялись ремонтировать тротуар на отрезке Ленинского проспекта. В настоящее время идет демонтаж старого дорожного покрытия. Территория работ огорожена.