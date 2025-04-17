Власти Калининграда не знают, когда будут ремонтировать улицу Менделеева

В комментариях на странице губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте» одна из жительниц города пожаловалась, что ремонт на Менделеева так и не провели. Представители администрации отметили, что на территории 11 февраля провели обследование.
Также пользовательнице рассказали, что сроки проведения ремонта зависят от выделения средств и разработки проекта.
Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что калининградские специалисты принялись ремонтировать тротуар на отрезке Ленинского проспекта. В настоящее время идет демонтаж старого дорожного покрытия. Территория работ огорожена.