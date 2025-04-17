Власти Калининграда не знают, когда будут ремонтировать улицу Менделеева

В комментариях на странице губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте» одна из жительниц города пожаловалась, что ремонт на Менделеева так и не провели. Представители администрации отметили, что на территории 11 февраля провели обследование.