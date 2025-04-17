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Суд конфисковал имущество Шамарина и лишил его звания

Суд конфисковал имущество Шамарина на сумму более 35 млн руб и лишил его звания.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд конфисковал у начальника главного управления связи — замначальника Генштаба Вооруженных сил РФ Вадима Шамарина почти 36 миллионов рублей и лишил его звания генерал-лейтенанта, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

«Лишить воинского звания генерал-лейтенант… Конфисковать денежные средства осужденного Шамарина… 35 миллионов 967 тысяч 583 рубля 60 копеек обратить в собственность государства», — огласил судья Антон Галкин.

Также суд постановил сохранить арест на автомобиль Mercedes и квартиру Шамарина до исполнения приговора в части конфискации денег. В случае неуплаты данное имущество будет изъято.

Сегодня суд приговорил Шамарина к 7 годам колонии строгого режима за получение взяток на 36 миллионов рублей от завода «Телта».

Гособвинитель просил назначить 12 лет колонии строгого режима и штраф в 108 миллионов рублей (троекратный размер взятки).