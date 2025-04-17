Глава Чувашии рассказал о праздновании в республике 80-летия Победы

В четверг глава Чувашии проводит ежегодную пресс-конференцию, посвященную итогам социально-экономического развития региона за 2024 год и планам на будущее. Во время мероприятия руководителю региона был задан вопрос о полном отсутствии в Чебоксарах праздничного оформления на чувашском языке к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.