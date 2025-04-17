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Глава Чувашии рассказал о праздновании в республике 80-летия Победы

В Чувашии появятся праздничные баннеры на чувашском языке к 80-летию Победы.

Источник: © РИА Новости

ПЕРМЬ, 17 апр — РИА Новости. Праздничные баннеры на чувашском языке к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне появятся в этом году на территории республики, сообщил глава Чувашии Олег Николаев.

В четверг глава Чувашии проводит ежегодную пресс-конференцию, посвященную итогам социально-экономического развития региона за 2024 год и планам на будущее. Во время мероприятия руководителю региона был задан вопрос о полном отсутствии в Чебоксарах праздничного оформления на чувашском языке к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Интересный вопрос. Правильный. Не обратил внимание. Появится новое оформление, обязательно появится на чувашском языке», — сказал Николаев.

Он добавил, что все объекты, посвященные Великой Отечественной войне, их около 1,7 тысячи, планируется привести в порядок, также порядка семи объектов будут созданы. Реконструкция затронет парк «Победа» в Чебоксарах (на берегу Волги), там будет установлен памятник бойцам СВО.