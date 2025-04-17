В Татарстане запустят субсидируемые авиарейсы в 34 города в 2025 году

Благодаря государственным дотациям авиакомпании смогут предложить пассажирам более низкие цены на авиабилеты. Вылеты будут осуществляться из трех аэропортов: большая часть маршрутов (26) — из казанского аэропорта, три — из Бегишево (Нижнекамск), и пять — из Бугульмы.
Наименьшая цена субсидированного билета составит 2,3 тысячи рублей (маршрут Казань — Самара), а наибольшая — 10,95 тысячи рублей (рейсы из Казани в Барнаул, Иркутск, Кемерово и другие отдаленные города).
Из Казани будут субсидировать рейсы в Архангельск, Астрахань, Барнаул, Волгоград, Иркутск, Калуга, Кемерово, Киров, Магнитогорск, Мурманск, Нижневартовск, Новокузнецк, Новый Уренгой, Омск, Оренбург, Пермь, Петрозаводск, Салехард, Самара, Тобольск, Улан-Удэ, Усинск, Челябинск, Ярославль, Нарьян-Мар и Ханты-Мансийск.
Из аэропорта Бегишево льготные тарифы будут действовать на рейсы в Новый Уренгой, Тобольск и Нижневартовск. Из Бугульмы рейсы будут следовать в Новый Уренгой, Нижневартовск, Сургут, Усинск и Ноябрьск.