В Татарстане запустят субсидируемые авиарейсы в 34 города в 2025 году

Благодаря государственным дотациям авиакомпании смогут предложить пассажирам более низкие цены на авиабилеты. Вылеты будут осуществляться из трех аэропортов: большая часть маршрутов (26) — из казанского аэропорта, три — из Бегишево (Нижнекамск), и пять — из Бугульмы.