На Дону у выпускников школ для защиты на ЕГЭ лидирует профильная математика

В Ростовской области началась подготовка к проведению государственной итоговой аттестации в 2025 году. По данным регионального министерства образования, экзамены предстоит сдать тысячам выпускников.
По данным ведомства, 16,4 тыс. заявок поступило на ЕГЭ по русскому языку, еще 16,1 тыс. участников по математике. Еще 1,3 тыс. выпускников сдают только обязательные предметы для аттестата.
Основной период ЕГЭ пройдет с 23 мая по 23 июня. Для особых случаев предусмотрены досрочный и дополнительный (сентябрьский) периоды.
Самым популярным предметом ЕГЭ стала профильная математика — 7 519 человека. На втором месте обществознание — 6 922 человека. Еще 3 237 человек будут сдавать информатику, а 2 963 школьника выбрали биологию. Еще 2 638 выпускника выбрали физику.