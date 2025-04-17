Автоматизированы исследования полупроводников

Сейчас исследователи вручную строят графики по данным, полученным с помощью специальных приборов, например, оптических спектрофотометров. «Такая обработка занимает много сил и времени, страдает точность измерений. Научный коллектив ПГУ автоматизировал этот процесс и запатентовал программу. Теперь расчет происходит в течение нескольких минут. При этом значительно повысилась точность», — пояснила один из разработчиков программы доцент кафедры «Нано- и микроэлектроника» ПГУ Надежда Якушова.