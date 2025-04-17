Автоматизированы исследования полупроводников

ПЕНЗА, 17 апреля. /ТАСС/. Ученые Пензенского государственного университета создали программу, которая упростила процесс исследования полупроводников, проектирования и разработки электронных устройств с учетом их электрофизических и оптических свойств. Разработка важна в производстве компонентов электронной техники и разработке технологий синтеза материалов на основе полупроводников, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.
«Изобретение поможет эффективнее проектировать и разрабатывать электронные устройства с учетом их электрофизических и оптических свойств. Расчет происходит за несколько минут», — отмечается в сообщении.
Как пояснили в Минобрнауки, проведение автоматизированных исследований полупроводников в условиях лабораторий предприятий, специализирующихся на производстве компонентов электронной техники, позволит повысить эффективность синтеза материалов на основе полупроводников.
Сейчас исследователи вручную строят графики по данным, полученным с помощью специальных приборов, например, оптических спектрофотометров. «Такая обработка занимает много сил и времени, страдает точность измерений. Научный коллектив ПГУ автоматизировал этот процесс и запатентовал программу. Теперь расчет происходит в течение нескольких минут. При этом значительно повысилась точность», — пояснила один из разработчиков программы доцент кафедры «Нано- и микроэлектроника» ПГУ Надежда Якушова.