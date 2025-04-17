В Уфе пройдет масштабный городской субботник. 19 апреля жителей города ждут на уборке улиц, береговых зон, любимых парков и скверов, а также газонов и других объектов благоустройства. В мэрии отмечают, что в городе в рамках санитарного месячника коммунальные и жилищные организации итак выполняют значимый объем работ по наведению чистоты. Это самые разные направления деятельности городских служб — от мойки проезжих частей улиц, дорожных ограждений и знаков, их ремонта до создания цветочных композиций на клумбах. Горожан призывают поучаствовать в уборке города в добровольном порядке перед марафоном озеленения в рамках республиканской акции «Зеленая Башкирия» 26 апреля. Тогда в Уфе высадят 3,3 тысячи деревьев и свыше 2,5 тысячи кустарников.