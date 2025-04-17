На пляжи Анапы вышла дополнительная спецтехника для уборки мазута

«Сегодня работает несколько группировок, семь единиц техники. Всего три зоны: от лечебного пляжа до лаунж-зоны, от лаундж-зоны до реки Анапки и от “Гранд Отеля” до “Зори Анапы”. Поступили специализированные прицепные устройства, которые производят так называемый переворот. Это вторая стадия. После нее будет проводится планировочными граблями выравнивание, обдув, просушка», — рассказал директор «Курортов Анапы» Николай Заливин.