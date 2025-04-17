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На пляжи Анапы вышла дополнительная спецтехника для уборки мазута

Семь спецмашин для системной очистки песка от мазута работают в Анапе.

Источник: оперативный штаб Краснодарского края

На пляжи Анапы вышла специально изготовленная спецтехника для уборки мазута. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Системная механизированная очистка песка началась 16 апреля. Технику задействовали сразу на трех участках. Количество машин и темпы очистки планируют увеличивать.

Всего на пляжах Анапы работают семь спецмашин.

«Сегодня работает несколько группировок, семь единиц техники. Всего три зоны: от лечебного пляжа до лаунж-зоны, от лаундж-зоны до реки Анапки и от “Гранд Отеля” до “Зори Анапы”. Поступили специализированные прицепные устройства, которые производят так называемый переворот. Это вторая стадия. После нее будет проводится планировочными граблями выравнивание, обдув, просушка», — рассказал директор «Курортов Анапы» Николай Заливин.

График работы выстроил так, чтобы проводить уборку полный световой день.

«Плюс утром повышенная влажность. Каждый день мы будем работать с 11:00. И поэтапно будем очищать песок, движемся в сторону центрального пляжа Витязево», — добавил Николай Заливин.