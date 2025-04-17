Управляющие компании Челябинска предложили дифференцировать тарифы ЖКХ

Понятие среднего тарифа — нерациональная и непоказательная вещь, по словам доцента кафедры прикладной экономики ЧелГУ Ильи Данилова. Сейчас сложно найти жителей, которые платят по 28 рублей за квадратный метр. В среднем сейчас тариф 45 — 50 рублей, а у некоторых застройщиков эта сумма может достигать 120 рублей. Все зависит от потребностей самого дома: он может быть в состоянии повышенной изношенности или новый, но с консьержем, лифтом и другими услугами. Равнять их под одну гребенку и устанавливать одинаковые тарифы, по словам представителей управляющих компаний, нет смысла.