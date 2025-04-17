Управляющие компании Челябинска предложили дифференцировать тарифы ЖКХ

Управляющие компании Челябинска пришли к выводу, что устанавливать средние тарифы нерационально и убыточно, и предложили их дифференцировать, ввести градацию: минимальный, оптимальный и максимальный. Вопрос обсудили на пресс-конференции АиФ-Челябинск.
Понятие среднего тарифа — нерациональная и непоказательная вещь, по словам доцента кафедры прикладной экономики ЧелГУ Ильи Данилова. Сейчас сложно найти жителей, которые платят по 28 рублей за квадратный метр. В среднем сейчас тариф 45 — 50 рублей, а у некоторых застройщиков эта сумма может достигать 120 рублей. Все зависит от потребностей самого дома: он может быть в состоянии повышенной изношенности или новый, но с консьержем, лифтом и другими услугами. Равнять их под одну гребенку и устанавливать одинаковые тарифы, по словам представителей управляющих компаний, нет смысла.
— У меня двухэтажный дом 1956 года, там живут 16 бабушек, собирают в месяц 8 тысяч рублей, а мне нужно 213 тысяч только для того, чтобы бойлер поменять. Мы несем социальную ответственность перед городом, не бросаем дома. Считаю, что настало время, когда все-таки нужно определиться с дифференциацией тарифов, — сказал гендиректор ООО УК «Южуралстройресурс» Михаил Клепиков.
По данным начальника управления ЖКХ города Вадима Храмцова, в Челябинске 6 472 многоквартирных дома, из них 3 137 — с износом до 30%, 3 050 — с износом до 65%, 71 дом — износ до 70%, 23 — свыше 70%. 142 дома признаны аварийными. Решить проблему износа при среднем тарифе практически невозможно.
Если со старым жилым фондом все понятно, то почему тогда жители новых домов платят по 120 рублей за квадратный метр, ведь в новых домах должно быть гораздо меньше работы для управляющих компаний? Этот стереотип развеяла директор ООО УК «Привилегия» Анна Морозова. По ее словам, в новом жилом фонде нужно поддерживать тот уровень, который построил застройщик.
Представители управляющих компаний считают, что дифференциация тарифов поможет решить проблемы экономических убытков и текучки кадров в «управляйках», а также улучшит качество содержания домов.