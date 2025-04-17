Глава Минцфры Шадаев считает, что ИИ может заменить половину чиновников

«Пока мы рассматриваем все-таки в качестве приоритетной меры льготы по техприсоединению и по электричеству, потому что понятно, что это с точки зрения мегаватт очень затратная история», — уточнил глава Минцифры. При этом пока ведомство не сможет обеспечить ИИ-компании субсидиями или льготной ставкой на приобретение техники.