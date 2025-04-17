Дорогу за 82,6 млн рублей отремонтируют под Волгоградом

К октябрю в Волгоградской области отремонтируют дорогу от второго пускового комплекса мостового перехода через Волгу до улицы Заплавинской в Средней Ахтубе. Комитет транспорта и дорожного хозяйства региона ищет подрядчика, который обновит трассу за 82,6 миллиона рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на портал госзакупок.