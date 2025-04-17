Дорогу за 82,6 млн рублей отремонтируют под Волгоградом

К октябрю в Волгоградской области отремонтируют дорогу от второго пускового комплекса мостового перехода через Волгу до улицы Заплавинской в Средней Ахтубе. Комитет транспорта и дорожного хозяйства региона ищет подрядчика, который обновит трассу за 82,6 миллиона рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на портал госзакупок.
Согласно документам, по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтируют 838 метров дороги от съезда на улицу Пролейская до съезда на улицу Заплавинская. Срок выполнения работ — с даты подписания контракта по 30 сентября 2025 года.
На трассе укрепят обочины, снимут старый асфальт и обновят покрытие. Также восстановят остановочную площадку и поставят новые павильоны и светофоры, обновят дорожные знаки, барьерное ограждение и разметку. Гарантия на верхний слой асфальтобетона составит 6 лет, на разметку — год.