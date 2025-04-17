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На границе Эстонии и Ленобласти резко выросли очереди в связи с грядущей Пасхой

Время ожидания в очереди на границе Эстонии и Ленобласти возросло до шести часов, сообщает Delfi. По словам главы группы пограничного контроля Нарвского погранпункта Меэлиса Пилле, это связано с предстоящими пасхальными праздниками.

Источник: Коммерсантъ

По словам господина Пилле, в предстоящие выходные, 19 и 20 апреля, никаких изменений в работе пограничного пункта не планируется. Он также будет открыт только с 07:00 до 23:00, хотя до мая 2024 года работал круглосуточно.

Очевидцы подчеркивают, что с 13 апреля не все желающие попасть в Россию успевают пройти границу до закрытия погранперехода. Люди возвращаются обратно на следующий день и занимают очередь с четырех часов утра.

Как пишет сообщество «Граница Нарва — Ивангород» в социальны сетях, 16 апреля границу не успели пересечь более сотни человек. Отметим, что попасть из Ленобласти в Эстонию и обратно можно только пешком.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что власти Финляндии решили не открывать границы с Россией до дальнейшего уведомления.