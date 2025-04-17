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В Братске работникам строительной фирмы выплатили долг по зарплате

Работодатель обязан выплатить компенсацию морального вреда.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братске двум работникам строительной организации не выплачивала зарплату при увольнении. Как сообщили КП-Иркутск в региональной прокуратуре, им прошлось обращаться за помощью, чтобы получить честно заработанное.

— После проведения проверки прокуратура направила в суд исковые заявления о взыскании задолженности по оплате труда, компенсации за задержку выплаты заработной платы и морального вреда, — поделились в пресс-службе ведомства.

В итоге работникам выплатят все и даже больше! С учетом компенсации они получат 189 тысяч рублей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что подростка, который на самокате сбил шестилетнюю девочку, задержали в Ангарске.