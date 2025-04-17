Омским ветеранам ВОВ начали вручать удостоверения почетных граждан города

В Омске началось вручение удостоверений, нагрудных знаков и других атрибутов звания «Почетный гражданин города Омска» ветеранам Великой Отечественной войны. Напомним, решение о присвоении этого звания 34 ветеранам в соответствии с поручением Владимира Путина принял Омский городской совет.
Одним из первых, кому вручили удостоверение почетного гражданина города Омска, стал Дмитрий Мелехин.
«Вместе с председателем Омского городского Совета Владимиром Валентиновичем Корбутом вручили удостоверение, нагрудный знак и другие атрибуты звания “Почетный гражданин города Омска” уважаемому участнику Великой Отечественной войны Дмитрию Алексеевичу Мелехину. С сегодняшнего дня во всех городских округах стартует такая же процедура», — написал об этом торжественном событии в своем телеграм-канале мэр города Сергей Шелест.
Дмитрий Алексеевич вступил в ряды Советской Армии в 17 лет. Был призван на фронт из Большереченского района Омской области. Окончил школу снайперов, воевал в составе Первого Белорусского фронта, участвовал в освобождении Варшавы, взятии Берлина, Награжден орденом Великой Отечественной войны 2-й степени, медалями «За взятие Берлина», «За отвагу» и другими государственными наградами.
После войны Дмитрий Алексеевич вернулся в Омскую область: трудился на благо региона, воспитывал детей, занимался общественной работой, до недавнего времени был активистом КТОСа и встречался со школьниками. Несколько лет назад, уже будучи в преклонном возрасте, переехал в Омск. Живет один, навещают дети и внуки.