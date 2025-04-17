Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омским ветеранам ВОВ начали вручать удостоверения почетных граждан города

Одним из первых удостоверение и нагрудный знак получил Дмитрий Алексеевич Мелехин.

Источник: Комсомольская правда

В Омске началось вручение удостоверений, нагрудных знаков и других атрибутов звания «Почетный гражданин города Омска» ветеранам Великой Отечественной войны. Напомним, решение о присвоении этого звания 34 ветеранам в соответствии с поручением Владимира Путина принял Омский городской совет.

Одним из первых, кому вручили удостоверение почетного гражданина города Омска, стал Дмитрий Мелехин.

«Вместе с председателем Омского городского Совета Владимиром Валентиновичем Корбутом вручили удостоверение, нагрудный знак и другие атрибуты звания “Почетный гражданин города Омска” уважаемому участнику Великой Отечественной войны Дмитрию Алексеевичу Мелехину. С сегодняшнего дня во всех городских округах стартует такая же процедура», — написал об этом торжественном событии в своем телеграм-канале мэр города Сергей Шелест.

Дмитрий Алексеевич вступил в ряды Советской Армии в 17 лет. Был призван на фронт из Большереченского района Омской области. Окончил школу снайперов, воевал в составе Первого Белорусского фронта, участвовал в освобождении Варшавы, взятии Берлина, Награжден орденом Великой Отечественной войны 2-й степени, медалями «За взятие Берлина», «За отвагу» и другими государственными наградами.

После войны Дмитрий Алексеевич вернулся в Омскую область: трудился на благо региона, воспитывал детей, занимался общественной работой, до недавнего времени был активистом КТОСа и встречался со школьниками. Несколько лет назад, уже будучи в преклонном возрасте, переехал в Омск. Живет один, навещают дети и внуки.