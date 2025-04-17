Омским ветеранам ВОВ начали вручать удостоверения почетных граждан города

После войны Дмитрий Алексеевич вернулся в Омскую область: трудился на благо региона, воспитывал детей, занимался общественной работой, до недавнего времени был активистом КТОСа и встречался со школьниками. Несколько лет назад, уже будучи в преклонном возрасте, переехал в Омск. Живет один, навещают дети и внуки.