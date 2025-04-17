На Башкирию опустится густой туман

Ветер будет слабым, 0−5 м/с, с изменяющимся направлением. Температурный режим в течение суток составит ночью от +1°С до +6°С, а днем — от +15°С до +20°С. В северо-восточных и горных районах похолоднее: ночью столбики термометров опустятся до 0…-5°С, а днем воздух прогреется лишь до +9…+14°С.