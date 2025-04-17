На Башкирию опустится густой туман

В Башкирии установится неустойчивая погода. Небо будет частично затянуто облаками, а в отдельных районах возможны слабые осадки. По информации МЧС республики, в регионе также ожидаются опасные природные явления.
— В ночные и утренние часы на отдельных трассах вероятны туманы, снижающие видимость до 500 метров. Автомобилистам следует соблюдать осторожность, — предупредили в ведомстве.
Ветер будет слабым, 0−5 м/с, с изменяющимся направлением. Температурный режим в течение суток составит ночью от +1°С до +6°С, а днем — от +15°С до +20°С. В северо-восточных и горных районах похолоднее: ночью столбики термометров опустятся до 0…-5°С, а днем воздух прогреется лишь до +9…+14°С.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.