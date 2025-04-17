Минцифры хочет разрешить работодателям проверять данные в резюме соискателя

«Есть несколько кейсов (по взаимодействию бизнеса с данными из государственных информсистем. — Прим. ред.), которые мы хотим реализовать в этом году. Один из них касается кадров. Считаем, что любой работодатель, естественно, с согласия кандидата-соискателя, должен иметь возможность проверить данные, которые указаны в резюме. Подтвердить опыт, стаж, образование должно быть просто и удобно», — пояснил министр.