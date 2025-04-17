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Минцифры хочет разрешить работодателям проверять данные в резюме соискателя

В РФ работодателям могут разрешить проверять данные из резюме соискателя в ГИС.
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Работодатели могут получить возможность проверять информацию из резюме соискателя в госинформсистемах (ГИС), заявил глава Минцифры России Максут Шадаев на форуме Data Fusion.

«Есть несколько кейсов (по взаимодействию бизнеса с данными из государственных информсистем. — Прим. ред.), которые мы хотим реализовать в этом году. Один из них касается кадров. Считаем, что любой работодатель, естественно, с согласия кандидата-соискателя, должен иметь возможность проверить данные, которые указаны в резюме. Подтвердить опыт, стаж, образование должно быть просто и удобно», — пояснил министр.

Он уточнил, что в этом случае соискателю необходимо будет принять запрос работодателя и предоставить ему доступ к подтверждающим сведениям.

Минцифры рассчитывает, что проверку информации с помощью ГИС запустят уже в этом году. В ведомстве полагают, что такая мера упростит процесс найма и подтверждение данных о кандидате, а также сделает рынок более открытым и цивилизованным.