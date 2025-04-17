МАРТ рассказал о проверке аптек Беларуси и найденных нарушениях

При этом для сохранения лекарственного обеспечения субъекты могут продавать лекарства, цены на которые не зарегистрированы в срок, до конца их срока годности, если эти препараты до 1 марта 2025-го прошли таможенное оформление, находились на складе оптового звена или в розничной сети аптек.