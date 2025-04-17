МАРТ рассказал о проверке аптек Беларуси и найденных нарушениях

Министерством антимонопольного регулирования и торговли была проведена инспекция аптек Беларуси. Ее результаты сообщила пресс-служба ведомства.
Так, в марте более 50 аптек по всей стране проверили на соблюдение порядка формирования розничных цен на лекарства. Также специалисты проконтролировали наличие перечня обязательных лекарств и соответствие приоритетной выкладки товаров на полках и в зоне кассы.
По результатам мониторинга МАРТ, в целом, фактов нарушений не установили.
— По отдельным аптекам информация изучается дополнительно, — прокомментировали в пресс-службе.
Еще в МАРТ напомнили, что в декабре 2024-го Совмин расширил перечень лекарственных препаратов, предельная отпускная цена которых подлежит регистрации. В итоге количество позиций увеличилось на 17 международных наименований, достигнув 54.
Производители лекарств, включенных в перечень, должны были зарегистрировать цены до 1 марта 2025-го, чтобы их препараты можно было реализовывать на внутреннем рынке.
В итоге на 16 апреля 2025-го МАРТ с учетом форм и дозировок согласовало предельные отпускные цены на 805 препаратов. Из которых более половины (607 лекарств) -препараты первого этапа регистрации, а остальные — второго этапа регистрации (198 препаратов).
— Работа по регистрации цен на лекарства продолжается, — уточнили в ведостве.
При этом для сохранения лекарственного обеспечения субъекты могут продавать лекарства, цены на которые не зарегистрированы в срок, до конца их срока годности, если эти препараты до 1 марта 2025-го прошли таможенное оформление, находились на складе оптового звена или в розничной сети аптек.
Тем временем санстанция проверила минскую столовую, на которую жаловались в интернете.