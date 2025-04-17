Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Агитпоезд с трофейной военной техникой приедет в Ростов

В Ростове в конце апреля выступят творческие коллективы Минобороны России.

Источник: сайт правительства Ростовской области

В Ростов 28 апреля прибудет агитпоезд «Единство в памяти. Сила в подвиге». Об этом говорится на сайте регионального правительства.

Поезд состоит из 18 вагонов. Из них четыре пассажирские, еще четыре платформы с образцами трофейной техники, один багажный вагон, восемь тематических вагонов с экспозициями. А также платформа-сцена, на которой выступят лучшие творческие коллективы Минобороны России.

— Жители и гости донской столицы смогут ознакомиться с выставками «Служение Отечеству — мой выбор», «80 лет Великой Победы», «Время героев выбрало нас», «Невыученные уроки истории», «Победа куется на земле», «Всегда на высоте», «Флот — помним! Чтим! Наследуем!», «Юнармия: путь защитника», — говорится в сообщении.