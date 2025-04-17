Агитпоезд с трофейной военной техникой приедет в Ростов

Поезд состоит из 18 вагонов. Из них четыре пассажирские, еще четыре платформы с образцами трофейной техники, один багажный вагон, восемь тематических вагонов с экспозициями. А также платформа-сцена, на которой выступят лучшие творческие коллективы Минобороны России.