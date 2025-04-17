Умер актер Ярославского камерного театра Сергей Генкин

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 апреля. /ТАСС/. Один из ведущих актеров Ярославского камерного театра под руководством Владимира Воронцова Сергей Генкин умер в возрасте 64 лет. Об этом сообщили в пресс-службе театра.
«Сегодня не стало одного из ведущих актеров Ярославского камерного театра под руководством Владимира Воронцова — Сергея Геннадьевича Генкина. Неуемная энергия, невероятная харизма, тембр его голоса — все в нем было особенным, запоминающимся. Сергей Геннадьевич был не просто талантливым актером, он был сердцем театра. Его любили и ценили коллеги, обожали зрители», — говорится в сообщении.
Генкин запомнился зрителям по роли спектакле по пьесе Ирениуша Иредынского «Прощай, Иуда!», Пьера в «Крутых виражах», Грега в «Сильвии», Бориса Семеновича Бызова в «Детекторе лжи», Этьена в «Так хорошо и днем, и ночью», Гарри в «Рикошете».
Актер также снимался в фильмах и сериалах. Он исполнил роль тренера Кулагина в фильме «Легенда № 17», снимался в кинокартинах «Чемпион мира», «Гидравлика», «Один настоящий день». Генкин сыграл роли во многих сериалах — «Двойная сплошная», «СМЕРШ», «Ростов», «По законам военного времени» и других.