Умер актер Ярославского камерного театра Сергей Генкин

«Сегодня не стало одного из ведущих актеров Ярославского камерного театра под руководством Владимира Воронцова — Сергея Геннадьевича Генкина. Неуемная энергия, невероятная харизма, тембр его голоса — все в нем было особенным, запоминающимся. Сергей Геннадьевич был не просто талантливым актером, он был сердцем театра. Его любили и ценили коллеги, обожали зрители», — говорится в сообщении.