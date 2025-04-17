Минздрав Беларуси определил график работы медучреждений в большие выходные

Министерство здравоохранения Беларуси утвердило график работы медучреждений на большие выходные в апреле и мае, сообщает телеграм-канал ведомства.
Так, все организации здравоохранения в выходные и праздничные дни будут работать по измененному графику.
В частности, работу амбулаторий, поликлиник, поликлинических отделений больниц и РНПЦ, организаций службы крови, санэпидорганизаций, аптек, организаций медтехники и организаций особого типа организуют по графику рабочего дня 26 апреля и 2 мая, по графику рабочей субботы — 28 апреля, 3 и 10 мая, а по графику праздничного дня: 29 апреля, 1 и 9 мая.
Скорректируют график работы на праздники и в больницах и РНПЦ. По графику рабочей субботы эти медучреждения будут работать 26 апреля, 3 и 10 мая, по графику рабочего дня — 28 апреля и 2 мая, а по графику праздничного дня — 29 апреля, а также 1 и 9 мая.
При этом служба скорой медпомощи на время праздничных дней и длинных выходных будет работать в режиме повышенной готовности.
Напомним, белорусы отдохнут на большие выходные в мае 2025.
И еще БЖД назначила 120 дополнительных поездов на большие выходные в апреле и мае 2025.
Тем временем МАРТ рассказал о проверке аптек Беларуси и найденных нарушениях.