Минздрав Беларуси определил график работы медучреждений в большие выходные

Скорректируют график работы на праздники и в больницах и РНПЦ. По графику рабочей субботы эти медучреждения будут работать 26 апреля, 3 и 10 мая, по графику рабочего дня — 28 апреля и 2 мая, а по графику праздничного дня — 29 апреля, а также 1 и 9 мая.