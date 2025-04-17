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Минздрав Беларуси определил график работы медучреждений в большие выходные

Минздрав изменил график работы поликлиник и больниц на большие выходные в апреле и мае 2025.

Источник: Комсомольская правда

Министерство здравоохранения Беларуси утвердило график работы медучреждений на большие выходные в апреле и мае, сообщает телеграм-канал ведомства.

Так, все организации здравоохранения в выходные и праздничные дни будут работать по измененному графику.

В частности, работу амбулаторий, поликлиник, поликлинических отделений больниц и РНПЦ, организаций службы крови, санэпидорганизаций, аптек, организаций медтехники и организаций особого типа организуют по графику рабочего дня 26 апреля и 2 мая, по графику рабочей субботы — 28 апреля, 3 и 10 мая, а по графику праздничного дня: 29 апреля, 1 и 9 мая.

Скорректируют график работы на праздники и в больницах и РНПЦ. По графику рабочей субботы эти медучреждения будут работать 26 апреля, 3 и 10 мая, по графику рабочего дня — 28 апреля и 2 мая, а по графику праздничного дня — 29 апреля, а также 1 и 9 мая.

При этом служба скорой медпомощи на время праздничных дней и длинных выходных будет работать в режиме повышенной готовности.

Напомним, белорусы отдохнут на большие выходные в мае 2025.

И еще БЖД назначила 120 дополнительных поездов на большие выходные в апреле и мае 2025.

Тем временем МАРТ рассказал о проверке аптек Беларуси и найденных нарушениях.