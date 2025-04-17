Астрофизик Постнов: найденные на K2−18b вещества не обязательно связаны с жизнью

«Теперь же авторы исследования решили использовать еще один прибор. Они работали на космическом телескопе Джеймс Вебб, но на этот раз задействовали другое оборудование. В этих данных они также обнаружили признаки молекул, о которых ранее сообщали. Таким образом, исследователи подтвердили свои предыдущие результаты, но на более надежном уровне. Это не открытие, а лишь более достоверное подтверждение уже имеющихся данных. Пока ни о каком обнаружении жизни речь не идет, в информации, полученной в ходе исследования, не содержится сенсационных открытий. Обнаружение определенных веществ не обязательно свидетельствует о наличии жизни на планете, они могли появиться в атмосфере и по другой причине, но ее нужно искать», — считает Вибе.