Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске обсудили запрет майнинга на юге региона до 2031 года

За последние пять лет энергопотребление выросло на 28%, а среди населения — на 41%

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске эксперты обсудили введение круглогодичного запрета майнинга на юге Приангарья до 2031 года, а также возможное использование высвободившейся энергии. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, данная мера была необходима, так как зимой возникал дефицит энергомощности, соответственно, могли начаться проблемы с прохождением отопительного сезона.

За последние пять лет энергопотребление в регионе выросло на 28%, а среди населения — на 41%, и майнинг сыграл в этом большую роль. Благодаря запрету освободившуюся энергию можно будет использовать для промышленности, строительства жилья и подключения социальных объектов. Проблема в том, что пока нет законного механизма, чтобы забирать мощности у отключенных майнеров и передавать их новым проектам.

— Высвободившиеся мощности более 300 МВт, как показывает практика, не перераспределяются, а остаются в собственности хозяйствующих субъектов. Думаю, это второй шаг, который мы должны обсуждать, — прокомментировал председатель правительства Константин Зайцев.

Сейчас власти планируют ужесточить контроль за майнингом и доработать законы в этой сфере.