В Иркутске обсудили запрет майнинга на юге региона до 2031 года

В Иркутске эксперты обсудили введение круглогодичного запрета майнинга на юге Приангарья до 2031 года, а также возможное использование высвободившейся энергии. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, данная мера была необходима, так как зимой возникал дефицит энергомощности, соответственно, могли начаться проблемы с прохождением отопительного сезона.
За последние пять лет энергопотребление в регионе выросло на 28%, а среди населения — на 41%, и майнинг сыграл в этом большую роль. Благодаря запрету освободившуюся энергию можно будет использовать для промышленности, строительства жилья и подключения социальных объектов. Проблема в том, что пока нет законного механизма, чтобы забирать мощности у отключенных майнеров и передавать их новым проектам.
— Высвободившиеся мощности более 300 МВт, как показывает практика, не перераспределяются, а остаются в собственности хозяйствующих субъектов. Думаю, это второй шаг, который мы должны обсуждать, — прокомментировал председатель правительства Константин Зайцев.
Сейчас власти планируют ужесточить контроль за майнингом и доработать законы в этой сфере.