В Иркутске обсудили запрет майнинга на юге региона до 2031 года

За последние пять лет энергопотребление в регионе выросло на 28%, а среди населения — на 41%, и майнинг сыграл в этом большую роль. Благодаря запрету освободившуюся энергию можно будет использовать для промышленности, строительства жилья и подключения социальных объектов. Проблема в том, что пока нет законного механизма, чтобы забирать мощности у отключенных майнеров и передавать их новым проектам.