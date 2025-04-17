Фестиваль «Столица закатов» стартует в Нижнем Новгороде 31 мая

В Нижнем Новгороде 31 мая стартует мультижанровый музыкальный фестиваль «Столица закатов». Об этом сообщает АНО «Нижний 800».
Открытие пройдет на сцене «Ракушка» в Александровском саду — здесь выступит Ева Польна. В течение лета с пятницы по воскресенье нижегшородцев и гостей города ждут музыка, тематические мероприятия с образовательной и детской программами и гастрофестиваль на Рождественской.
Так, 7 июня в «Ракушке» будет выступать Global Jazz Quartet, 14 и 15 июня здесь пройдёт музыкальный «Это лето фестиваль», в программе которого «Сироткин», ZOLOTO, The Hatters, «Обстоятельства». 21 июня будет L"ONE. Концерт с хором.
Впервые свою программу представит московский фестиваль Summer Sound: 29 июля пройдет концерт коллектива «Комната культуры», 1 августа — группы Cream Soda, 5 августа — металкор-группы Wildways, 9 августа — рок-группы «Три дня дождя».
Для любителей классической музыки пройдет фестиваль «Музыка над Волгой», который откроется 8 июня. В этом году будет представлен цикл «Приглашение к танцу».
«Соло на закате» будут устраивать в Кремле, на набережной Федоровского, у катера «Герой» на Нижневолжской набережной, у «Академии Маяк», а также на Стрелке.
«Столица Закатов. Искра» пройдет в сквере Свердлова.
В завершении фестиваля нижегородцев ждет акустический концерт группы «Звери», он состоится 31 августа.