Фестиваль «Столица закатов» стартует в Нижнем Новгороде 31 мая

Открытие пройдет на сцене «Ракушка» в Александровском саду — здесь выступит Ева Польна. В течение лета с пятницы по воскресенье нижегшородцев и гостей города ждут музыка, тематические мероприятия с образовательной и детской программами и гастрофестиваль на Рождественской.