Еще на одной улице в Кишиневе вырубили деревья: Теперь и на бульваре Ренаштерей от солнца не спрячешься — а был когда-то зеленый город

Напомню, вырубка одного дерева в Кишиневе — штраф 4000 леев. Так вот, хотелось бы увидеть то ответственное лицо, которое допустило ситуацию, когда вырубили целый ряд деревьев по причине халатности ответственных за них структур. У всего этого бардака есть один, максимум два ответственных человека. Почему бы им не заплатить в бюджет из своих зарплат по 4000 леев за каждую единицу? Тогда, наверное, они будут думать перед тем, как делать.