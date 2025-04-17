Еще на одной улице в Кишиневе вырубили деревья: Теперь и на бульваре Ренаштерей от солнца не спрячешься — а был когда-то зеленый город

"На бульваре Ренаштерий спилили все деревья. Как убеждает мэрия, это сделано после комплексного анализа каждого дерева в отдельности. И ни кем-либо, а такими суровыми организациями, как Spațiilor Verzi и Министерством экологии.
У деревьев не так росла крона, «болели» они очень и вообще, представляли опасность для пешеходов и транспорта. Накатать два документа задним числом, чтобы загасить волну возмущений…
Напомню, вырубка одного дерева в Кишиневе — штраф 4000 леев. Так вот, хотелось бы увидеть то ответственное лицо, которое допустило ситуацию, когда вырубили целый ряд деревьев по причине халатности ответственных за них структур. У всего этого бардака есть один, максимум два ответственных человека. Почему бы им не заплатить в бюджет из своих зарплат по 4000 леев за каждую единицу? Тогда, наверное, они будут думать перед тем, как делать.
На фото дерево у претуры Чекан, которое мы просим срубить уже 4 года. Никто и бровью не повёл. Люди сами спилили верхушку, так как дерево представляло реальную опасность. А ствол так и стоит".
Источник: t.me/grajdaninmoldovi.