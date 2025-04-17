Создан катализатор для синтеза карбамида из выхлопов заводов

Почти весь карбамид производится в ходе простой реакции, в которой промышленники соединяют аммиак с углекислым газом при высоких температуре и давлении. Этот процесс, а также производство аммиака требуют больших расходов энергии, в результате чего стоимость карбамида, как и удобрений на его основе, напрямую зависит от цен на природный газ. Это вынуждает ученых искать альтернативные способы его производства.