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Представитель «Талибана»* участвует в заседании по приостановке его запрета

Представитель «Талибана» участвует в заседании ВС РФ по приостановке его запрета.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Представитель «Талибана»* участвует в заседании Верховного суда РФ, который рассматривает вопрос о приостановке запрета деятельности движения в России, сообщили РИА Новости в суде.

«В заседании суда участвуют представители Генеральной прокуратуры, Минюста и адвокат, представляющий интересы “Талибана”*, — сказали в суде.

С иском о приостановке запрета деятельности движения в России в суд обратилась Генпрокуратура. Заседание проходит в закрытом режиме.

* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.