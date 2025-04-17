Представитель «Талибана»* участвует в заседании по приостановке его запрета

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Представитель «Талибана»* участвует в заседании Верховного суда РФ, который рассматривает вопрос о приостановке запрета деятельности движения в России, сообщили РИА Новости в суде.
«В заседании суда участвуют представители Генеральной прокуратуры, Минюста и адвокат, представляющий интересы “Талибана”*, — сказали в суде.
С иском о приостановке запрета деятельности движения в России в суд обратилась Генпрокуратура. Заседание проходит в закрытом режиме.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.