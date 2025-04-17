В Омске в супе из школьной столовой нашли червяка

В Омске в тарелке супа из школьной столовой обнаружили червяка. О находке в школе № 86 очевидцы написали в группе «Инцидент Омск» «Вконтакте». На сообщение отреагировали в мэрии Омска — в школе оперативно провели проверку.
«Департаментом образования указано директору учреждения на необходимость усилить контроль за качеством оказания услуги со стороны поставщика питания. Напоминаем, что любой из родителей может принять участие в контроле за приготовлением блюд в школьной столовой и оценить их вкусовые качества. Для этого необходимо обратиться к руководителю учреждения по телефону 67−10−27», — ответили в администрации города.
Напомним, что это уже не первая неприятная находка в блюдах из школьных столовых. Ранее в булках из школы № 33 находили мышиный помет. А недавно КП Омск писала о том, что в марте в два детских сада Омска поставлялись овощи с нитратами.