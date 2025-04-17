Ограничения движения сняли на участке дороги по улице Бекетова в Нижнем Новгороде

На данный момент завершаются работы по восстановлению асфальтового покрытия на трамвайных путях. Задействованы три бригады из 17 человек и девять единиц специализированной техники. Работы ведутся с опережением графика, и при благоприятных погодных условиях планируется завершить их до конца апреля.