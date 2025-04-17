Ограничения движения сняли на участке дороги по улице Бекетова в Нижнем Новгороде

Реконструкции верхнего строения трамвайных путей на улице Бекетова завершили в Нижнем Новгороде. Работы проведены на участке от дома № 20 (узел на площади Нартова) до переулка Нартова протяженностью 250 метров. Об этом сообщает ООО «Экологические проекты».
В рамках проекта был выполнен полный комплекс работ по переустройству трамвайных путей и укладке дорожного покрытия. Ограничения движения транспорта на данном участке отменены.
На данный момент завершаются работы по восстановлению асфальтового покрытия на трамвайных путях. Задействованы три бригады из 17 человек и девять единиц специализированной техники. Работы ведутся с опережением графика, и при благоприятных погодных условиях планируется завершить их до конца апреля.
Параллельно проводятся работы по замене контактной сети, не затрагивающие движение автомобильного транспорта.