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Ограничения движения сняли на участке дороги по улице Бекетова в Нижнем Новгороде

Там завершили реконструкции верхнего строения трамвайных путей.

Источник: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Реконструкции верхнего строения трамвайных путей на улице Бекетова завершили в Нижнем Новгороде. Работы проведены на участке от дома № 20 (узел на площади Нартова) до переулка Нартова протяженностью 250 метров. Об этом сообщает ООО «Экологические проекты».

В рамках проекта был выполнен полный комплекс работ по переустройству трамвайных путей и укладке дорожного покрытия. Ограничения движения транспорта на данном участке отменены.

На данный момент завершаются работы по восстановлению асфальтового покрытия на трамвайных путях. Задействованы три бригады из 17 человек и девять единиц специализированной техники. Работы ведутся с опережением графика, и при благоприятных погодных условиях планируется завершить их до конца апреля.

Параллельно проводятся работы по замене контактной сети, не затрагивающие движение автомобильного транспорта.