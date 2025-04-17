Побледнели и тряслись: в калининградской школе шестеро детей начали терять сознание, им пришлось вызвать скорую

ЧП произошло в учебном заведении Московского района, на окраине Калининграда. На данный момент известно, что около полудня в четверг, 17 апреля, шестеро учеников в возрасте около 12 лет почувствовали недомогание. Дети побледнели, некоторых трясло, они начали терять сознание. Сотрудники школы вызвали бригаду скорой, которая уже около часа работает на месте.