Побледнели и тряслись: в калининградской школе шестеро детей начали терять сознание, им пришлось вызвать скорую

В одной из калининградских школ медики оказывают помощь детям, которые внезапно почувствовали себя плохо. Об этом «Клопс» рассказали источники, знакомые с ситуацией.
ЧП произошло в учебном заведении Московского района, на окраине Калининграда. На данный момент известно, что около полудня в четверг, 17 апреля, шестеро учеников в возрасте около 12 лет почувствовали недомогание. Дети побледнели, некоторых трясло, они начали терять сознание. Сотрудники школы вызвали бригаду скорой, которая уже около часа работает на месте.
В приёмной учреждения по телефону «Клопс» подтвердили, что около шести ребят сидят в медпункте, у здания действительно стоит скорая. По версии сотрудников школы, это могло произойти «из-за жары». Редакция обратилась за комментарием в администрацию Калининграда, подробности инцидента уточняются.