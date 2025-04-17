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Побледнели и тряслись: в калининградской школе шестеро детей начали терять сознание, им пришлось вызвать скорую

В учреждении объяснили, что это из-за жары.

Источник: РИА "Новости"

В одной из калининградских школ медики оказывают помощь детям, которые внезапно почувствовали себя плохо. Об этом «Клопс» рассказали источники, знакомые с ситуацией.

ЧП произошло в учебном заведении Московского района, на окраине Калининграда. На данный момент известно, что около полудня в четверг, 17 апреля, шестеро учеников в возрасте около 12 лет почувствовали недомогание. Дети побледнели, некоторых трясло, они начали терять сознание. Сотрудники школы вызвали бригаду скорой, которая уже около часа работает на месте.

В приёмной учреждения по телефону «Клопс» подтвердили, что около шести ребят сидят в медпункте, у здания действительно стоит скорая. По версии сотрудников школы, это могло произойти «из-за жары». Редакция обратилась за комментарием в администрацию Калининграда, подробности инцидента уточняются.