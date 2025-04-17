Диспетчерам волгоградского аэропорта сменили позывные на Сталинград

В дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Волгоград официально два дня будет носить имя Сталинград. В 2025 году название сменят не только на дорожных знаках на въездах в город-герой. Позывные Сталинград на три дня получат и диспетчеры подхода, вышки и руления международного аэропорта Волгограда.
Как сообщил телеграм-канал Авиаторщина, подведомственная Росавиации «Госкорпорация по организации воздушного движения» с 8 по 10 мая решила вернуть Санкт-Петербургу и Волгограду названия Ленинград и Сталинград. ГК ОрВД выпустила соответствующие NOTAM.
Так что пилоты самолетов, которые будут заходить на посадку в Пулково и Гумрак в майские праздники, будут говорить и слышать в эфире с авиадиспетчерами прежние названия городов-героев. На пассажирах это не отразится. Хотя авиакомпании тоже могут принять подобные решения и приветствовать пассажиров в Сталинграде и Ленинграде.
Напомним, по решению депутатов гордумы Волгоград официально носит имя Сталинград девять раз в году, в том числе в день присвоения почетного звания «Город-герой» 8 мая и в День Победы 9 мая.