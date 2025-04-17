Диспетчерам волгоградского аэропорта сменили позывные на Сталинград

Так что пилоты самолетов, которые будут заходить на посадку в Пулково и Гумрак в майские праздники, будут говорить и слышать в эфире с авиадиспетчерами прежние названия городов-героев. На пассажирах это не отразится. Хотя авиакомпании тоже могут принять подобные решения и приветствовать пассажиров в Сталинграде и Ленинграде.