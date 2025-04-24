В логове врага

Есть неприветливые, сумрачные города на Земле, города, которые не запоминаешь и стараешься забыть. Но самый непривлекательный город оставляет хоть какое-нибудь приятное воспоминание — уютный уголок парка, изящный архитектурный ансамбль — только не Берлин. Этот город невозможно забыть, в нем — душа Пруссии, душа хищника, палача стран и народов.
Немцы восхищались главной улицей столицы — Унтер ден Линден, в переводе это означает «под липами». Однако даже зелень деревьев как-то блекло на фоне угрюмых и безрадостных зданий. Сто c лишним лет берлинские бюргеры хвастались липами своей главной улицы. Конец этих лип был такой: однажды, по приказу Гитлера, липы были вырублены дочиста.
Липы вырубили, но название «под липами» осталось как напоминание о том, что здесь когда-то были дерeвья.
На известной берлинской Зигесаллее — «аллее побед» — прусская военщина решила обессмертить своих полководцев. Здесь в мраморных монументах отображены победы немцев. Кстати сказать, победы были главным образом победами сильного над слабым. Пруссия победила Австрийскую империю, пережившую свой закат. Победила Данию, отнюдь не воинственную страну, и отобрала у нее Шлезвиг. Победила Францию в 1870 году, страну, которую продажный режим Наполеона третьего превратил в державу третьего ранга, и отняла у Франции Эльзас и Лотарингию. В наполеоновских войнах Пруссия была спасена Россией и Англией. Зная все это, стоило прогуляться по аллее прусских побед, поглядеть безвкусный паноптикум, глупость и хвастовство немецких солдафонов.
И эту коллекцию мраморных уродов немцы считали достопримечательностью Берлина. Другой достопримечательностью считались Бранденбургские ворота. В дни, когда Красная армия вышла на Одер, в газетах промелькнуло сообщение, будто гитлеровцы не то взорвали, не то заделали кирпичом Бранденбургские ворота, чтобы Красная армия в своем триумфальном марше по улицам Берлина не прошла именно через эти ворота. Только в состоянии истерики и отчаяния можно было утешить себя этим жалким трюком.
B XVII веке провинция Бранденбург была объединена с Пруссией, Берлин был столицей Бранденбурга и стал столицей Пруссии, а затем столицей Германии. Таким образом Бранденбургские ворота представляют собой как бы пуп германской земли. Никакой архитектурной ценности этот «пуп» не имеет. И если Бранденбургским воротам суждено было превратиться в развалины, развалины уберут, Красная армия и наши союзники пройдут по тому месту, где «были» Бранденбургские ворота — памятник прусского, германского империализма.
Те, кто помнит Берлин в течение десятилетия, предшествовавшего нынешней войне, вряд ли узнают этот город после того, как над ним около четырех лет основательно поработали англо-американские бомбардировщики. Очень мало осталось от Унтер ден Линден, от Курфюрстендам, от Александрплац и других центральных районов Берлина. B первый год бомбардировок гитлеровцы прибегали к жульническим трюкам, они воздвигали высокие заборы и леса там, где находились разрушенные дома, пытались замаскировать развалины.
Говорят, в начале века в западной части Берлина — Курфюрстендам — были огороды. Немцы хвастались, что они превратили это место в «парадиз», то есть в рай. Под парадизом они понимали десятки «биргале», «вайнштубе», пивных и кабаков. Можно сказать с уверенностью, что нынешний Курфюрстендам сейчас близок к тому пустырю, где сорок лет назад, в начале нашего века, были огороды. Так гитлеровцы вернули в первобытное состояние Курфюрстендам.
Едва ли не самое гнетущее впечатление производили на путешественников казенные здания, министерства, военные учреждения, наконец, прусские, королевские дворцы — эти давящие землю коричнево-красные громадины.
Наступает час возмездия.
До сих пор Берлин слышал только разрывы авиабомб, сейчас германская столица сотрясается от артиллерийской канонады. В огне и в дыму сражений за Берлин наши бойцы как бы видят тени своих прадедов, храбрых русских солдат, уже однажды, почти два столетия назад, ступивших на улицы прусской столицы.
Потомки превзошли предков в доблести, подвигах и славе.
Вот он, высокомерный, тупой, мечтавший стать столицей мира, город убийц, грабителей, мародеров, — наши бойцы видят его улицы, уцелевшие его дома. Сколько трудных боевых дней позади! Наконец-то настал великий желанный день! Наши бойцы увидели этот город, наши артиллеристы услышали долгожданные слова команды:
По Берлину Гитлера — огонь!
Никакая сила не отдалит час священной кары за все преступления гитлеровцев.