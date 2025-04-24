В логове врага

Говорят, в начале века в западной части Берлина — Курфюрстендам — были огороды. Немцы хвастались, что они превратили это место в «парадиз», то есть в рай. Под парадизом они понимали десятки «биргале», «вайнштубе», пивных и кабаков. Можно сказать с уверенностью, что нынешний Курфюрстендам сейчас близок к тому пустырю, где сорок лет назад, в начале нашего века, были огороды. Так гитлеровцы вернули в первобытное состояние Курфюрстендам.