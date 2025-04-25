Лондон, 24. (ТАСС). Сегодня американский радиопередатчик в Англии передал комментарии своего обозревателя, который заявил: сердце Берлина едва бьется. Грохот канонады русских артиллерийских орудий раздается на улицах Берлина. Советские войска неудержимым потоком рвутся вперед, сокрушая врага на своем пути. Красная Армия наносит Берлину тот удар, какой Гитлер хотел было нанести Москве в октябре 1941 года. C тех пор прошло много времени, но русские сумели им воспользоваться, и немцы несут заслуженное возмездие. Сердце Берлина уже почти не бьется. Но сердца воинов Красной Армии бьются с удвоенной силой от сознания, что они сумели победоносно гнать врага на запад, от ворот Сталинграда до Берлина.