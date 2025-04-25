Отклики за границей на вторжение советских войск в Берлин

Лондон, 24. (ТАСС). Сегодня американский радиопередатчик в Англии передал комментарии своего обозревателя, который заявил: сердце Берлина едва бьется. Грохот канонады русских артиллерийских орудий раздается на улицах Берлина. Советские войска неудержимым потоком рвутся вперед, сокрушая врага на своем пути. Красная Армия наносит Берлину тот удар, какой Гитлер хотел было нанести Москве в октябре 1941 года. C тех пор прошло много времени, но русские сумели им воспользоваться, и немцы несут заслуженное возмездие. Сердце Берлина уже почти не бьется. Но сердца воинов Красной Армии бьются с удвоенной силой от сознания, что они сумели победоносно гнать врага на запад, от ворот Сталинграда до Берлина.
Париж, 24. (ТАСС). Агентство Франс Пресс передает, что в понедельник, 23 апреля, вышли специальные выпуски парижских газет, чтобы сообщить населению о том, что советские войска ворвались в Берлин.
Долгожданный час пробил, пишет газета «Се суар». Пробил тот час, наступления которого с замиранием сердца ждали все свободолюбивые народы с того момента, как Гитлер совершил свое первое преступление в Европе. Пробил тот час, наступления которого мы ждали после разрушений, причиненных Гернике, Роттердаму, Лондону, Ленинграду.
В Берлин, центр всех преступлений, ворвалась Красная Армия, пишет газета «Паризьен либере». Берлин падет. Советские войска проникли в этот огромный город, в эту цитадель насилия и жестокости.
Никто не забывает и никто не забудет, пишет Марсель Фурнье в газете «Франтирер», что русский народ, подобно своему вождю Сталину, отдал все свои силы войне, посвятил себя делу победы, мыслил, жил, страдал, проливал потоки крови, чтобы добиться этой победы. Был момент, когда германские армии глубоко вклинились в русскую территорию, когда они перешли Днепр, Дон, Буг и докатились до берегов Волги. Но им не удалось продвинуться дальше. Сейчас Красная Армия, одержавшая победу у Сталинграда, победоносно вторглась в Берлин.