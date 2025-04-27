Над Балтийским морем

Два захода сделали летчики над морем. Штурмовики сначала обстреляли цель пушечно-пулеметным огнем, а затем, когда под крыльями самолетов показались корабли, сбросили бомбы. В момент разворота немцы открыли ожесточенный огонь, но Магдеев увел свою группу в открытое море. Развернувшись, «Ильюшины» сделали второй заход и точно попали в военный корабль и в транспорт.