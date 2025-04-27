Над Балтийским морем

Лейтенант Александр Магдеев, совершивший свыше 90 боевых вылетов, ознакомил ведомых с задачей. «Ильюшины» пробились сквозь низкую облачность и туман, преодолевая на пути ожесточенный огонь вражеских зениток.
Александр Магдеев передал по радио на станцию наведения:
Иду работать в район Балтийского моря. Будем бить по военным кораблям.
Два захода сделали летчики над морем. Штурмовики сначала обстреляли цель пушечно-пулеметным огнем, а затем, когда под крыльями самолетов показались корабли, сбросили бомбы. В момент разворота немцы открыли ожесточенный огонь, но Магдеев увел свою группу в открытое море. Развернувшись, «Ильюшины» сделали второй заход и точно попали в военный корабль и в транспорт.
В другой раз воздушные разведчики заметили большой караван судов. Срочно была выслана группа штурмовиков под командованием лейтенанта Бочкарева. В открытом море летчики разыскали этот караван, состоявший из 15 судов. Бочкарев приказал ведомым приготовиться к атаке и первым сбросил бомбы в самый крупный корабль. Лейтенант Кудряшов сфотографировал результаты бомбометания. Экипажи наблюдали прямые попадания в крупный корабль, катер и баржу. На барже находилось много немецкой пехоты, которая пошла ко дну.
Штурмовики во главе со старшими лейтенантами Федоровым и Рябоконем потопили по одному кораблю большого тоннажа.
Сложной оказалась обстановка для штурмовиков офицера Полищука. Над целью семерка «Ильюшиных» завязала бой с 12 истребителями. Отражая атаки противника, воздушные стрелки Горшков и Туляков сбили по одному самолету.
Другая группа была атакована четырьмя «Мессершмиттами-109». Противник произвел несколько атак. Воздушные стрелки и истребители, прикрывавшие штурмовиков, отбили все атаки. Итог воздушного боя — старший сержант Воробьев сбил «Мессершмитт-109», самолет загорелся и упал в море, другой «Мессершмитт-109» был подбит воздушным стрелком, младшим лейтенантом Головиным.
Штурмовики Земских, Зайцев, Магдеев и другие летчики совершают в день по три-четыре вылета. За последние три дня «ИЛы» только одной части сделали несколько сот боевых вылетов, потопили два немецких боевых корабля и 15 других судов.
…Противник не прекращал вести артиллерийский огонь с кораблей по нашим войскам. На подавление артиллерии вылетели семь «Ильюшиных», ведомые гвардии капитаном Савченко. В полдень штурмовики появились над бухтой и в четырех километрах южнее косы обнаружили скопление больших немецких кораблей.
В сложных условиях действуют наши летчики над Балтийским морем. Ни противодействие истребителей, ни сильный зенитный огонь, ни изменчивая погода, ни туман — ничто не останавливает наших летчиков на пути к цели. Они наносят врагу беспрерывные удары с воздуха, топят его корабли.
Евг. Крейн, действующая армия, H-ский аэродром.