Американская печать о зверствах немцев

В сообщениях американской прессы указывается, что немцы рыдали, а женщины, в том числе и медицинские сестры, падали в обморок, но все единодушно заявляли, что они не были осведомлены об условиях жизни в этом лагере, хотя много лет жили поблизости.
Обозреватель газеты New York Herald Tribune Хиггинс пишет, что некоторые женщины закрывали глаза, чтобы не видеть свидетельств массовых убийств и садизма, но военные власти заставляли смотреть, говоря: «Вы должны видеть то, за что вы несете ответственность».
Обозреватель газеты The New York Times Карривэн заявил, что в Бухенвальде осталось 20 000 заключенных из 80 000, которые обычно там находились, так как немцы эвакуировали большинство заключенных до того, как американцы прибыли в Бухенвальд 10 апреля. Карривэн дает описание виселиц, комнат пыток, комнат, где производились вскрытия, крематориев и лабораторий. Карривэн заявляет, что сразу же посетители видят выставленный «пергамент» — большие куски татуированной человеческой кожи, собранной «германским доктором, который писал трактат о татуировках», а также женой начальника Бухенвальдского лагеря. Из этого «пергамента» были сделаны два больших абажура. В то время как немцев заставляли осматривать эту ужасную выставку, тысячи освобожденных пленных молча наблюдали эту сцену.
Далее были осмотрены бараки, где находились 3000 больных и 4800 престарелых, которые не были в состоянии выйти из помещения. Другие изнуренные и обезумевшие заключенные бродили вокруг. «Большинство из них превратилось в идиотов, хотя они все еще способны передвигаться». В комнате для больных заключенные умирали на койках, не получая помощи.
В «научной» лаборатории находилось множество банок с человеческими органами, а другая лаборатория была специально оборудована для прививок тифа с целью получения противотифозной сыворотки. Польский врач, которого принуждали делать прививки, заявил, что смертность от них достигала 98 процентов.
Далее Карривэн сообщает, что немцев заставили посетить главные бараки, где было неописуемо грязно, а затем барак, в котором заключенные были живы, но уже не могли передвигаться. «Это был барак № 58, из которого жертвы попадали в крематорий». Карривэн дал описание крематория, виселиц, оборудованных для одновременного повешения пяти человек, комнаты пыток, комнаты, где снимали кожу.
Карривэн пишет, что первые заключенные прибыли в Бухенвальд из Заксенбурга и Лихтенбурга в мае и июне 1938 года, причем смертность в лагере составляла 10 процентов. После убийства нациста фон Рат в Париже в лагерь прибыло 12 500 евреев. В сентябре 1939 года в лагерь было привезено 2500 евреев из Вены. В октябре того же года в лагерь прибыло еще 2900 человек. После попытки покушения на Гитлера 21 еврей был убит. В августе 1940 года в лагерь прибыла первая тысяча польских заключенных, из которых после пяти месяцев были умерщвлены 700 человек.
Обозреватель газеты Chicago Sun Меклин описывает концентрационный лагерь в Лангенштейне, где 1100 политических заключенных выжили только потому, что они находились там меньше шести месяцев, — голод обычно убивал заключенных в течение шести месяцев. Многие из людей, которые выжили, погибнут в течение ближайших недель. Меклин описывает массовые могилы, а также пытки и казни, при которых пленных заставляли присутствовать.
Как сообщает Меклин, русский майор заявил, что ежедневно они получали один ломоть хлеба на десять человек и иногда жидкий морковный суп. Офицер медицинской службы американской армии рассказал, что он обнаружил нацистские документы, которые свидетельствуют о том, что к 1 января должны были быть убиты все заключенные лагеря Лангенштейна. В январе было убито 400 человек, 500 человек — в феврале, 580 — в марте, в начале апреля умерщвлялось минимум 30 человек в день, в то время как в течение всего 1944 года там было убито 450 человек.
Хотя в этом лагере содержались главным образом политические заключенные, там находилось также небольшое количество русских военнопленных, французских партизан и участников варшавского восстания.