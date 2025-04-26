Американская печать о зверствах немцев

Как сообщает Меклин, русский майор заявил, что ежедневно они получали один ломоть хлеба на десять человек и иногда жидкий морковный суп. Офицер медицинской службы американской армии рассказал, что он обнаружил нацистские документы, которые свидетельствуют о том, что к 1 января должны были быть убиты все заключенные лагеря Лангенштейна. В январе было убито 400 человек, 500 человек — в феврале, 580 — в марте, в начале апреля умерщвлялось минимум 30 человек в день, в то время как в течение всего 1944 года там было убито 450 человек.