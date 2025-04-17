Непогода накроет Астану и Алматы с 18 по 20 апреля

Синоптики РГП «Казгидромет» предоставили обновленный прогноз погоды по трем крупнейшим городам страны на 18, 19 и 20 апреля 2025 года. Так, в Астане ночью возможны заморозки до 5 градусов. В Алматы пройдут дожди с грозами. В Шымкенте ожидается небольшое похолодание, сообщает Zakon.kz.