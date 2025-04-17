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Непогода накроет Астану и Алматы с 18 по 20 апреля

Синоптики РГП «Казгидромет» предоставили обновленный прогноз погоды по трем крупнейшим городам страны на 18, 19 и 20 апреля 2025 года. Так, в Астане ночью возможны заморозки до 5 градусов. В Алматы пройдут дожди с грозами. В Шымкенте ожидается небольшое похолодание, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +8° 2 м/с 61% 764 мм рт. ст. +9°

Астана

18 апреля: переменная облачность, утром и днем временами осадки (дождь, снег). Днем порывы ветра достигнут 23 метров в секунду. Температура воздуха ночью −1−3°С, днем +6+8°С.19 апреля: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), ночью гололед. Ветер поднимется до 15−18 метров в секунду. Температура воздуха ночью −3−5°С, днем +3+5°С.20 апреля: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра достигнут 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +18+20°С.

Алматы

18 апреля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +15+17°С.19 апреля: переменная облачность, временами дождь, днем гроза. При грозе порывы ветра достигнут 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +10+12°С.20 апреля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +14+16°С.

Шымкент

18 апреля: переменная облачность, ночью дождь, гроза. Порывы ветра достигнут 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +19+21°С.19 апреля: переменная облачность, без осадков. Возможен ветер. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +17+19°С.20 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер поднимется до 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +20+22°С.