На огородах москвичей

Особенно большое оживление царит на окраинах, где почти при каждом доме имеется просторный двор. В Сокольническом районе перекопана большая часть огородных участков во дворах, более трети полевых участков.
В Пролетарском районе население Кожуховского поселка вскопало возле жилых домов до 80 гектаров. В этом же районе рабочие автогенного завода (председатель огородной комиссии — тов. Егоров) успели посеять репу, брюкву, лук-чернушку, морковь и грунтовые помидоры. Сеяли ранние овощи и рабочие завода, где председатель огородной комиссии — тов. Самсонов. Некоторые огородники посадили в Текстильщиках картофель, хотя почва в тот момент еще недостаточно прогрелась.
С большим подъемом трудились в первомайские дни огородники завода «Серп и молот». На свой участок в Вешняках они еще в апреле вывезли много местных удобрений, тогда же приступили и к копке.
Стараются и многочисленные огородники Красной Пресни. Ткачи Трехгорной мануфактуры, рабочие и служащие завода «Пролетарский труд» и других предприятий в четвертый раз за годы войны поднимают плодородные земли на Шелепихе. Кое-кто уже посеял здесь морковь, лук, салат и прочую раннюю зелень. На свои огороды люди выходят и очень рано утром — до работы на заводе и в вечерние часы.
В Верхних Котлах Москворецкого района хорошо работают на огородах жены фронтовиков и инвалиды Отечественной войны со своими семьями. Для них отведены земли бывшего подсобного хозяйства. Достаточно прислали они и золы: ее хватит на всю площадь, которую займет картофель.
Пока огородники копают землю, в теплицах и парниках уже подрастает капустная рассада. На Красной Пресне посадку капусты огородники начнут с 10 мая. Много рассады готовят для огородников Сокольнического района районный трест благоустройства и совхоз «Бодрое».
Завтра ожидается массовый выезд москвичей на загородные участки.