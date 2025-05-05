На огородах москвичей

Стараются и многочисленные огородники Красной Пресни. Ткачи Трехгорной мануфактуры, рабочие и служащие завода «Пролетарский труд» и других предприятий в четвертый раз за годы войны поднимают плодородные земли на Шелепихе. Кое-кто уже посеял здесь морковь, лук, салат и прочую раннюю зелень. На свои огороды люди выходят и очень рано утром — до работы на заводе и в вечерние часы.