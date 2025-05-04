Дружной и организованной подпиской на новый заем поможем Красной Армии добить врага

СЕЙЧАС ЖЕ после передачи по радио постановления правительства о выпуске Четвертого государственного военного займа на предприятиях, в учреждениях, учебных заведениях и воинских частях столицы началась подписка.
— Четвертый государственный военный заем, — заявляли на митингах трудящиеся, — это заем нашей победы над гитлеровской Германией.
Подписка на заем превратилась в могучую демонстрацию советского патриотизма.
ТОЛЬКО ЧТО отзвучали слова диктора, передававшего условия подписки на Четвертый военный заем. Во дворе завода «Искра», украшенном плакатами и транспарантами, начинается митинг. Его открыл секретарь партбюро тов. Куприянов.
Первым берет слово строгальщик-стахановец, тов. Жучков. От имени коллектива он приветствует решение правительства о выпуске займа.
Дружная подписка на заем ускорит окончательный разгром гитлеровских разбойников. Подписавшись на заем, мы приблизим час нашей окончательной победы над фашистской Германией.
Первой на заем подписалась токарь-комсомолка Ира Круминь. Она внесла в фонд победы полуторамесячный заработок — 1500 рублей.
K 17 часам сумма подписки достигла 275 000 рублей.
НА ШВЕЙНОЙ фабрике № 2 городского управления легкой промышленности началась подписка на заем. На 200 процентов месячного заработка подписались главный инженер фабрики, тов. Ефимов, работница второго цеха, тов. Константинова, комсорг первого цеха, тов. Герентьева и др. Через 10 минут все подписные листки были заполнены. Все работницы дневной смены подписались на заем.
С БОЛЬШИМ воодушевлением встретили рабочие, служащие, инженерно-технические работники комбината Трехгорной мануфактуры им. Дзержинского сообщение о выпуске нового займа. На всех фабриках и в отделах возникли многолюдные митинги. Сразу же после митинга началась подписка. Первыми подписались ткачиха, тов. Тульская, помощник мастера, тов. Бабаев, ткачихи, тт. Шамова и Емельянова.
ВО ВСЕХ ЦЕХАХ и отделах ордена Ленина завода «Динамо» им. Кирова состоялись митинги. В инструментальном цехе первой подписалась комсорг цеха, слесарь, тов. Найшева. При заработке в 2200 рублей она дала взаймы государству 3000 рублей. Слесарь-лекальщик, тов. Горечев при заработке в 1400 рублей подписался на 2000 рублей. Подписка продолжается с большим подъемом.
С ОГРОМНЫМ подъемом прошел митинг, посвященный выпуску займа, в Малом театре. Народная артистка Союза ССР В. Пашенная, народный артист РСФСР М. Ленин, заслуженный артист республики К. Зубов говорили о том, что в радостные дни разгрома гитлеровцев, в дни взятия Берлина коллектив старейшего русского театра вместе со всем советским народом испытывает чувство великой радости. Единодушной подпиской на заем работники искусства помогут любимой Красной Армии окончательно добить фашистского зверя. Народная артистка Союза ССР E. Турчанинова внесла полностью сумму подписки 6000 рублей. Заслуженная артистка РСФСР Д. Зеркалова вносит наличными 5000 рублей. Многие подписываются на заем на суммы, превышающие двухмесячный оклад.
НА МИТИНГ, посвященный выпуску Четвертого государственного военного займа, собрались крупнейшие советские композиторы. Среди них — один из старейших советских музыкантов народный артист Союза ССР Р. Глиер, лауреаты Сталинской премии Ю. Шапорин и А. Хачатурян, композиторы Д. Кабалевский, Н. Чемберджи. Первым берет слово композитор В. Мурадели. После митинга композиторы с огромным воодушевлением начинают подписку. В первые полчаса сумма подписки достигла 400 тысяч рублей.