Дружной и организованной подпиской на новый заем поможем Красной Армии добить врага

С ОГРОМНЫМ подъемом прошел митинг, посвященный выпуску займа, в Малом театре. Народная артистка Союза ССР В. Пашенная, народный артист РСФСР М. Ленин, заслуженный артист республики К. Зубов говорили о том, что в радостные дни разгрома гитлеровцев, в дни взятия Берлина коллектив старейшего русского театра вместе со всем советским народом испытывает чувство великой радости. Единодушной подпиской на заем работники искусства помогут любимой Красной Армии окончательно добить фашистского зверя. Народная артистка Союза ССР E. Турчанинова внесла полностью сумму подписки 6000 рублей. Заслуженная артистка РСФСР Д. Зеркалова вносит наличными 5000 рублей. Многие подписываются на заем на суммы, превышающие двухмесячный оклад.